Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die passive, regelbasierte Aktienstrategie des UBS CCF (IE) Global Climate Aware UCITS Fund (der Fonds) ist als kosteneffiziente Möglichkeit konzipiert, den geforderten Wandel hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu nutzen, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...