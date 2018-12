Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fuchs Petrolub mit "Underperform" und einem Kursziel von 31 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller leide unter einem schwachen Wachstum der Nachfrage in seinen Endmärkten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Kombiniert mit wachsendem Wettbewerb erschwere dies Preisanhebungen und dürfte 2019 auf das Wachstum aus eigener Kraft und die Margen drücken./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 06:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit unbekannt / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-12-13/15:18

ISIN: DE0005790430