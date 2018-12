Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius SE von 58 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Angesichts der gesenkten Mittelfristziele des Medizinkonzerns habe er seine eigenen Prognosen nun ebenfalls gekürzt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die befürchteten Probleme im deutschen Krankenhausgeschäft seien nun sichtbar geworden. Nach dem Kurssturz sei die Aktie zwar günstig zu haben, bessere Chancen böten sich aber anderweitig im Sektor./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 07:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-12-13/15:20

ISIN: DE0005785604