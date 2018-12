ROUNDUP 2: Russland belastet Metro weiter - Real-Verkauf nimmt Fahrt auf

DÜSSELDORF - Die Probleme in Russland werden den Handelskonzern Metro auch im neuen Geschäftsjahr noch begleiten. Die Ertragskraft in Russland werde 2018/19 weiter abnehmen, sagte Konzernchef Olaf Koch am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf. Grund dafür ist die laufende Überarbeitung der Preisstrategie des Russland-Geschäfts. Hinzu kommen Investitionen in die Digitalisierung, die die Metro konzernweit weiter ausrollt.

ROUNDUP: Neue SUVs und Plug-in-Hybride steigern BMW-Absatz

MÜNCHEN - BMW hat auch im November mehr Autos verkauft als vor einem Jahr, aber weniger als der Konkurrent Mercedes-Benz. Vor allem das Geschäft mit SUVs und Hybridfahrzeugen lief gut. Weltweit stieg der Absatz der Kernmarke bei den Münchnern um 1,6 Prozent auf 189 000 Autos. Zum Vergleich: Der Stuttgarter Rivale verkaufte im November fast 199 000 Autos, die VW -Oberklasse-Tochter Audi 133 000. BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte am Donnerstag: "Unsere klare Priorität in einem volatilen Markt ist profitables Wachstum."

ROUNDUP 2: Affäre um Huawei-Finanzchefin: Zweiter Kanadier in China in Haft

PEKING - Die Spannungen zwischen China und Kanada wegen der Affäre um die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, haben sich mit der Festnahme eines zweiten Kanadiers weiter verschärft. Wie bereits dem Ex-Diplomaten Michael Kovrig wird auch dem Korea-Experten Michael Spavor vorgeworfen, in Aktivitäten verwickelt zu sein, die "die nationale Sicherheit gefährden". Das teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag mit. Zuvor hatten bereits Staatsmedien über die Festnahme berichtet.

ROUNDUP: Tui steckt heißen Sommer weg - Hotels und Kreuzfahrten treiben Gewinn

HANNOVER - Gute Geschäfte mit eigenen Hotels und Kreuzfahrten haben den weltgrößten Reisekonzern Tui den heißen Sommer in Europa verkraften lassen. Zwar verbrachten viele Menschen die sonnigen Monate zu Hause, statt in die Ferne zu fliegen. Trotzdem verdiente Tui im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September 733 Millionen Euro und damit fast 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Preiskampf im Last-Minute-Geschäft und das Flugchaos in Europa hinterließen im klassischen Pauschalreise-Geschäft aber Spuren.

General Electric verkauft Beteiligung und gründet Internet-der-Dinge-Tochter

BOSTON - Der kriselnde Siemens-Rivale General Electric (GE) trennt sich weitgehend von seiner Software-Tochter ServiceMax und setzt stärker auf das Geschäft mit dem Internet der Dinge. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, gründet er dazu eine unabhängige Software-Tochter, in der er das bestehende Geschäft seiner Sparten GE Digital und GE Power Digital einbringt. Dazu gehören Lösungen für das Internet der Dinge für Industrieunternehmen sowie Software für Kraftwerke und Stromnetze.

Airbus-Chef Enders: Kampfjet auch nach Brexit mit Briten bauen

AUGSBURG - Airbus -Chef Tom Enders hat dafür plädiert, auch nach einem Brexit den geplanten deutsch-französischen Kampfjet als Nachfolger für den Eurofighter zusammen mit den Briten zu entwickeln. "Die Auffassung, man könne mit den Briten keine Kampfflugzeuge mehr bauen, wenn sie aus der EU aussteigen, ist kompletter Unfug", sagte Enders der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag). "Im Gegenteil: Gerade, wenn die Briten aus der EU aussteigen, sollten beide Seiten zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik und auch bei militärischen Projekten weiter eng zusammenarbeiten."

ROUNDUP/Bitkom: 82 000 offene Stellen für IT-Fachkräfte

BERLIN - IT-Fachkräfte werden in Deutschland quer durch alle Branchen nach Angaben des Digitalverbands Bitkom händeringend gesucht. Die Zahl der offenen Stellen sei im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent gestiegen und erreiche aktuell hochgerechnet die Marke von 82 000. Das sei ein neuer Höchststand, teilte der Bitkom am Donnerstag mit. Einer Umfrage zufolge beklagen 82 Prozent der befragten Geschäftsführer und Personalverantwortlichen in den Unternehmen, offene Stellen in der IT nicht besetzen zu können.

ROUNDUP: VW-Betriebsratschef: Ende des Verbrennungsmotors nicht beschlossen

WOLFSBURG - Die Debatte über das mögliche Aus für den Verbrennungsmotor gewinnt in der Autobranche an Fahrt. Doch ein konkretes Datum für den Ausstieg von VW aus der Verbrennertechnologie ist aus der Sicht von Betriebsratschef Bernd Osterloh noch offen. "Wann das Ende des Verbrennungsmotors eingeläutet wird, entscheidet auch der Kunde", sagte er der VW-Betriebsratszeitung "Mitbestimmen", die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In einigen Ländern sind schon Neuzulassungs-Stopps für Verbrenner beschlossen: Frankreich will bis 2040 aussteigen, Großbritannien von 2040 an.

ROUNDUP 2/Bundesgerichtshof: Frühere Mietwagen-App 'Uber Black' unzulässig

KARLSRUHE/BERLIN - Ein Limousinenservice darf nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) keine Fahrten wie ein Taxi anbieten. Der I. Zivilsenat entschied am Donnerstag in Karlsruhe, dass der inzwischen in dieser Form nicht mehr angebotene Service "Black" des Fahrdienst-Vermittlers Uber unzulässig ist. Der Dienst habe gegen das Personenbeförderungsgesetz verstoßen, weil mit Mietwagen nur Fahraufträge ausgeführt werden dürfen, die zunächst am Betriebssitz des Unternehmens eingegangen sind. Auch muss ein Mietwagen nach Fahrtende wieder zum Unternehmen zurückkehren, wenn keine neue Fahrt anschließt. Taxifahrer dürfen dagegen Aufträge direkt vom Fahrgast annehmen.

