Die Deutsche Bank hat Telefonica nach einem Pressebericht über eine mögliche Beteiligung des Hedgefonds Elliot am spanischen Telekomkonzern auf "Buy" belassen. Diese Nachricht könnte der Anlegerstimmung und der Bewertung der Telefonica-Aktie förderlich sein, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 08:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-12-13/15:26

ISIN: ES0178430E18