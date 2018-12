Wienerberger stärkt US-Präsenz

In den USA soll es nach den jüngsten Steuersenkungen bald auch ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm geben. Es sollte also nicht schaden, wenn man als Ziegelhersteller seine Position auf dem US-Markt stärkt. Dies hat Wienerberger (WKN: 852894 / ISIN: AT0000831706) nun getan.

Über seine US-Tochter General Shale erwirbt Wienerberger das hoch profitable Unternehmen Watsontown Brick in Pennsylvania, hieß es von Unternehmensseite. Die Österreicher bauen damit die Präsenz im Nordosten der USA im Einzugsgebiet der Regionen New York, New Jersey, Maryland und Pennsylvania sowie in Kanada aus.

