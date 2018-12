Die Futures deuten am Donnerstag eine erneut freundliche Eröffnungsphase an den New Yorker Börsen an, wobei einmal mehr Big Tech im Fokus der Investoren stehen dürfte. Bei Apple haben Analysten das Kursziel um zehn Prozent gesenkt, denkbar also, dass der Kultkonzern erneut unter Druck gerät. Seit dem 1. November hat der iPhone-Erfinder rund 250 Milliarden Dollar an Börsenwert eingebüßt. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

