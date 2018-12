Instone Real Estate Group AG: Instone schließt Kaufvertrag über Großprojekt ab DGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Instone Real Estate Group AG: Instone schließt Kaufvertrag über Großprojekt ab 13.12.2018 / 15:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Instone schließt Kaufvertrag über Großprojekt ab Essen, 13. Dezember 2018. Die Instone Real Estate Group AG ("Instone" oder "Gesellschaft"), hat heute die Akquisition eines Grundstücks in einer der im strategischen Fokus der Gesellschaft liegenden Metropolregionen in Deutschland vereinbart. Der Vollzug der Grundstücksakquisition wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet, steht jedoch noch unter einer aufschiebenden Bedingung, deren Eintritt ungewiss ist. Die projektierten Gesamtinvestitionskosten für die Entwicklung des Projekts, das durch seine besondere Lagequalität und Größe besticht, liegen bei mehr als EUR 500 Mio. Instone plant, den Verkauf der projektierten Wohneinheiten größtenteils bereits in 2019 abschließen und mit dem Bau in 2020 beginnen zu können. Kontakt: Investor Relations Thomas Eisenlohr Instone Real Estate Group AG Telefon: +49 201 45355365 E-Mail: thomas.eisenlohr@instone.de 13.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group AG Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: DE000A2NBX80 WKN: A2NBX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 757513 13.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A2NBX80 AXC0251 2018-12-13/15:38