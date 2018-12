Durch das Spektakel an einem Wolkenkratzer, das von 7 thailändischen Spitzenkünstlern durchgeführt wird, festigt sich Bangkok als führendes Reiseziel für das Jahresende und zieht mit einem Tribut an den Geist der Fröhlichkeit Besucher für den "Countdown"-Bezirk Ratchaprasong an.



Bangkok (ots/PRNewswire) - Bangkoks Neujahrsfeier wird mit "Beautiful Bangkok", einem Licht- und Soundspektakel mit dem Thema "The Symphony of Happiness" an einem 60-stöckigen Gebäude von 7 thailändischen Spitzenkünstlern einen neuen Höhepunkt erreichen.



Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) wird vom 18. Dezember bis Silvester eine High-Tech-3D-Projektions-Mapping- und Lasershow, die Thais und Touristen nach Ratchaprasong locken soll, wobei es sich um einen Bezirk handelt, der für seine festlichen Shows und "Countdown"-Parties bekannt ist.



Herr Visit Malaisirirat, der CEO von MQDC sagte: "Das wunderschöne Bangkok feiert das neue Jahr, indem die größten Künstler damit beauftragt werden, die wahre Schönheit der Stadt - die Fröhlichkeit ihrer Bewohner - einzufangen und bestätigt die Stellung Bangkoks als Asiens "Countdown City".



"Wir haben mit 7 der berühmtesten zeitgenössischen Künstler Thailands an "The Symphony of Happiness" gearbeitet und bieten ihnen mit einem 60-stöckigen Wohngebäude und dem Sitz des Waldorf Astoria Bangkok eine riesige Leinwand auf dem Magnolias Rachadamri Boulevard (MRB). Die markante Fassade des MRB, die von Magnolienblumen inspiriert wurde, ist das perfekte Umfeld für dieses riesige Event."



Bei den 7 Künstlern handelt es sich um P7, Mue Bon, Pai Lactobacillus, Tikkywow, Keep Your Eyes On team, TRK und Bonus TMC, die alle aus der lebendigen Street-Art-Szene Thailands stammen.



Laut Herrn Visit werde MQDC das Event "Beautiful Bangkok" weiterhin jedes Jahr ausrichten.



"Dies ist das zweite Jahr, in dem MQDC mit der "Beautiful Bangkok"-Lichtershow eine Sensation schaffen wird", sagte er.



"Dieses Event ist in jedem Jahr unser besonderes Geschenk von MQDC an Thailand. Wir streben danach, die Schönheit der thailändischen Fröhlichkeit einzufangen und zu feiern. Mit den alljährlichen Shows wird Bangkok als ein großartiger Ort zum Begrüßen des neuen Jahres in Szene gesetzt, als Countdown-Stadt, die Hong Kong, Singapur und Sydney in nichts nachsteht. Die Show wird außerdem erneut ein großes Publikum anziehen und sowohl Thais, als auch Touristen begeistern und erfreuen."



Das diesjährige Spektakel wird auch Bürger, die ihr bestes Lächeln in den sozialen Medien posten zu Stars machen. Zur Show werden 226 dieser Fotos gehören wobei 20 davon außerdem 5000 THB gewinnen werden. (Die Fotos müssen ab dem 17. Dezember öffentlich mit einem Nickname sowie dem Hashtag BeautifulBangkok und einer Verlinkung auf MQDC gepostet werden.)



Frau Sasinan Allmand, stellvertretende geschäftsführende Vorsitzende für Unternehmensmarketing und -kommunikation sagte: "Die Thais feiern das neue Jahr dreimal - am 1. Januar, zum chinesischen Neujahr und zum thailändischen Neujahr - deswegen sind wir darin Experten!



Ratchaprasong ist Bangkoks eigener "Countdown-Bezirk", in dem man dieses magische, festliche Gefühl erleben kann. Aber mit "Beautiful Bangkok" wird die Saison in neue Bahnen gelenkt. Diese atemberaubende Show ist auch ein kulturelles Event, bei dem neue Arbeiten von erstklassigen Künstlern gezeigt werden, um die wahre Schönheit der Stadt einzufangen - die Fröhlichkeit ihrer Bewohner."



MQDC hat zusammen mit der Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA) an der Show gearbeitet. Frau Nattaporn Chevamongkol, eine Vertreterin von RSTA, sagte: "Die Gebäude von Ratchaprasong zieren nun spektakuläre Beleuchtungen, die die Menschen willkommen heißen, die hier zusammenströmen, um einzukaufen, essen zu gehen, sich zu entspannen oder zu arbeiten. Das Viertel ist ein Reiseziel, das jeder aus der ganzen Welt besuchen sollte. Ratchaprasong steht sowohl mit seiner Auswahl an Restaurants, als auch mit seinen heiligen Stätten, wie dem Erawan-Schrein, zur Verfügung, um den Segen des neuen Jahres zu gewährleisten."



"Beautiful Bangkok" findet vom 18. - 31. Dezember auf dem Magnolias Ratchadamri Boulevard statt. Die 7 Vorführungen am 18. Dezember beginnen um 19:20 Uhr, 19:40 Uhr, 20:00 Uhr, 20:20 Uhr, 20:40 Uhr, 21:00 Uhr und 21:20 Uhr. Vom 19. - 31. Dezember finden täglich 7 Shows statt, die jeweils um 19:00 Uhr, 19:20 Uhr, 19:40 Uhr, 20:00 Uhr, 20:20 Uhr, 20:40 Uhr und 21:00 Uhr beginnen. Am 31. Dezember wird es ab 23:55 Uhr außerdem einen Countdown geben.



Weitere Informationen finden Sie unter www.magnolias-ratchadamri.com/happenings.



Informationen zu MQDC



Die Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) ist ein internationaler Bauträger, der für sein Engagement in den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit gemäß einem Firmenengagement für "das Wohl aller" bekannt ist. MQDC hat einige der bekanntesten thailändischen Projekte, u. a. das ICONSIAM entworfen und zum Portfolio des Unternehmens gehören 3 der 10 höchsten Gebäude des Landes. Weitere Informationen finden Sie unter www.mqdc.com.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797232/BB_artists.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797233/BB_MRB.jpg



