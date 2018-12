Der Rückbau der Tech-Szene läuft seit Wochen sehr kontrolliert. Aus dem Billionär APPLE wurde wieder ein Milliardär im dreistelligen Bereich, aber 250 Mrd. $ sind bereits verbrannt. Am besten hielt sich bislang die Nr. zwei auf dieser Rangliste, AMAZON.



Das Korrekturrisiko im größten Onlinekonzern der Welt ist äußerst umstritten. AMAZON gehört aber zum Standard fast jedes ETF-Produktes in New York und auch Europa. Auf die Redemption dieser Fonds kommt es an, wie sich der Verkaufsdruck für die Fonds bezüglich der AMAZON-Positionen darstellt. Als nächstes Indiz gilt:



Das Onlinegeschäft im Weihnachtsrummel wird vermutlich mit sehr positiven Resultaten enden. Doch der entscheidende Gewinnschub kam in diesem Jahr vom Cloud-Business in Milliardenhöhe, was sich jedoch nach Ansicht guter Kenner dieser Szene im Volumen halten lässt, aber nichtc im Wachstum. Über die Bewertung dieses Sektors wird im Januar entschieden, wenn AMAZON seine Ergebnisse präsentiert. Ein Vorgriff ist unmöglich.



