Als erstes deutsches Unternehmen fragt die Deutsche Telekom in ihrer Hotline nicht mehr nach einer Kundennummer. Sie lässt Anrufer einfach drauflosreden. Ist das wirklich sicher?

Ferri Abolhassan weiß genau, dass er seinen Kunden Unmögliches zumutet: "Kennen Sie Ihre zehnstellige Kundennummer?", fragt der Manager der Deutschen Telekom, nur um die Antwort gleich nachzuschieben: "Die weiß so gut wie niemand!"

Bisher mussten Anrufer bei der Telekom, wenn sie ihre PIN fürs Handy vergessen hatten oder eine neue Bankverbindung durchgeben wollten, ihre Kundennummer zur Hand haben: Mit ihr versicherten sich Unternehmen und Bürger, dass Betrüger keinen Zugriff auf Verträge erhalten. Doch Abolhassan, der den Kundenservice des Bonner Konzerns verantwortet, will die Zahlenkolonne, die sich niemand merken kann, abschaffen: Als erstes Unternehmen in Deutschland setzt die Telekom ein neues Identifikationsverfahren ein - die sogenannte Voice-Biometrie. Dabei ersetzt die Stimme mit ihren individuellen Merkmalen das Passwort. Der Konzern bringt seiner Kundschaft damit eine Technologie nahe, die anderswo bereits etabliert ist. Die australische Steuerbehörde, die Bank HSBC in London oder Vodafone in der Türkei setzen schon auf die Stimmerkennung, um zweifelsfrei zu identifizieren, wer da anruft.

Stimmerkennung, wohlgemerkt, ist etwas anderes als Spracherkennung. Sie hat nichts zu tun mit altmodischen Telefon-Hotlines, in denen eine Maschine nach Kundenwünschen fahndete - und man sich als Anrufer durch endlose Menüs hangeln musste, weil der Computer nicht richtig zuhören konnte. Im Fall der Stimmbiometrie "ist der Inhalt egal, es zählt nur die Art und Weise, wie jemand spricht", erläutert Nils Lenke, Innovationsmanager bei Nuance, einem Spezialisten für Sprach- und Bildverarbeitungslösungen, der das System mit der ...

