Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr von 4400 auf 4200 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zwar habe sie ihre Schätzungen für den Tabakkonzern dank Wechselkursverschiebungen nun minimal angehoben, zugleich aber auch das ihren Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel erstrecke sich nun auf den Zeitraum bis Dezember 2019./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 13:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 13:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-12-13/16:10

ISIN: GB0002875804