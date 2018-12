Die Baustellen sind seit Monaten die gleichen: Handelskrieg, Brexit, US Präsident, Italienkrise, Türkei... Allerdings scheinen Anleger immer nervöser zu reagieren. Ist das so? Und wenn ja, warum ist das so? Was bedeutet das für die Anleger im kommenden Jahr? Roland Hirschmüller ist der Chefaktienhändler der Baader Bank an der Börse Stuttgart und der Experte für die Auslandsmärkte. Und der Experte sagt: Einer der Schuldigen sitzt in Washington DC in der Pennsylvania Avenue 1600.