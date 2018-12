Vereinbarung mit Ioniqa spiegelt Investitionen in vielversprechende neueRecycling-Technologien wider

The Coca-Cola Company gab heute eine neue Vereinbarung bekannt, die ein Darlehen an Ioniqa Technologies (Niederlande) gewährt, um die Entwicklung der firmeneigenen Technologie von Ioniqa zur Herstellung hochwertiger, recycelter PET-Produkte aus schwer recycelbaren PET-Abfällen zu ermöglichen. Die Vereinbarung soll die Entwicklung und den Einsatz von hochwertigem PET aus recycelten Produkten zur Verwendung in von The Coca-Cola Company verwendeten Flaschen beschleunigen.

Diese Investition unterstützt die globale Vision des Unternehmens, auf eine Welt ohne Abfall hinzuarbeiten, die das Ziel beinhaltet, bis 2030 Verpackungen aus mindestens 50 recyceltem Material herzustellen. Die neue Technologie unterstützt die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe, indem sie es ermöglicht, Verpackungen wie farbige PET-Flaschen, die möglicherweise von bestimmten Recyclingströmen ausgeschlossen wurden, in lebensmitteltaugliche Verpackungen zu recyceln.

Die Vereinbarung soll die Skalierung der Recycling-Technologie von Ioniqa für PET beschleunigen. Ioniqa hat eine eigene Recycling-Technologie entwickelt, die in der Lage ist, schwer zu recycelnde PET-haltige Abfälle wie gefärbte Flaschen in gereinigte Polymerbausteine umzuwandeln, die später zu hochwertigem PET verarbeitet werden können. Die Technologie wurde auf Demonstrationsskala mit Wertschöpfungspartnern validiert und in den Niederlanden wird derzeit eine 10-kMT-Industrieanlage zur Inbetriebnahme 2019 gebaut.

"Unsere Investitionen in neue und zukunftsweisende Recycling-Technologien sind eine Gelegenheit für bedeutende Schritte in Richtung Schließung des Kreislaufs und Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für PET", so Robert Long, Chief Innovation Officer bei The Coca-Cola Company. "Wir planen, weiterhin in die Entwicklung der richtigen Partnerschaften und Initiativen zu investieren (so wie bei Ioniqa), um unsere Vision einer Welt ohne Abfall zu unterstützen."

"Die Partnerschaft mit The Coca-Cola Company ist eine weitere Bestätigung unserer Bemühungen, diesen einzigartigen Prozess zur Umwandlung von schwer zu recycelnden PET-Abfällen in hochwertiges, lebensmitteltaugliches Material zu starten", so Tonnis Hooghoudt, CEO von Ioniqa. "Der Ioniqa-Prozess ermöglicht eine bedeutende Rückgewinnung und Wiederverwendung von Kunststoffmaterialien, die sonst nicht recycelt werden könnten, bei gleichzeitiger Lieferung von hochwertigem lebensmitteltauglichem PET. Die Inbetriebnahme unserer Anlage im nächsten Jahr wird eine deutliche Veränderung in der Umwandlung von schwer zu recycelndem PET-Kunststoff in ein besser verwertbares Recyclingmaterial darstellen und die Vision von Coca-Cola unterstützen."

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein reiner Getränkehersteller, der mit über 500 Marken in mehr als 200 Ländern und Territorien vertreten ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst außer den Coca-Cola-Marken einige der wertvollsten Getränkemarken der Welt, darunter AdeS (Sojagetränke), Ayataka (grüner Tee), Dasani (Wasser), Del Valle (Säfte und Nektar), Fanta, Georgia (Kaffee), Gold Peak (Tees und Kaffee), Honest Tea, Innocent (Smoothies und Säfte), Minute Maid (Säfte), Powerade (Sportgetränke), Simply (Säfte), smartwater, Sprite, vitaminwater und ZICO (Kokosnusswasser). Wir verändern unser Portfolio laufend, von der Reduzierung des Zuckergehalts in unseren Getränken bis zur Markteinführung innovativer neuer Produkte. Darüber hinaus arbeiten wir daran, unsere Umweltbelastung zu reduzieren, indem wir Wasser wiederverwerten und Recycling fördern. Zusammen mit unseren Abfüllpartnern beschäftigen wir mehr als 700.000 Menschen und erzeugen damit wirtschaftliche Chancen in örtlichen Gemeinden weltweit. Erfahren Sie mehr unter Coca-Cola Journey auf unserer Website www.coca-colacompany.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Die Marke fairlife ist das Eigentum von fairlife LLC, unser Joint Venture mit Select Milk Producers Inc. Produkte von fairlife werden von unserem Unternehmen und von einigen unserer Abfüllpartner vertrieben.

Über Ioniqa Technologies

Ioniqa ist ein Spin-off der Technischen Universität Eindhoven (Niederlande), das sich auf die Wertschöpfung aus Abfall durch den Einsatz seiner proprietären Kreislauftechnologie spezialisiert hat. Mit einem kostengünstigen Verfahren ist Ioniqa in der Lage, den Kunststoffkreislauf zu schließen, angefangen bei PET-Kunststoffen. Diese preisgekrönte Innovation verwandelt alle Arten und Farben von PET-Abfällen in wertvolle Quellen für recyceltes PET in "noch unberührter Qualität". Upcycling-Prozesse für andere Kunststoffarten werden erforscht und sollen in naher Zukunft eingeführt werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005482/de/

Contacts:

Medien: Amanda Rosseter and Joanna Richards

press@coca-cola.com

+1 404.676.2683



Ioniqa Technologies, Eindhoven (NL)

Telefon: +31 40 751 76 30,

Web: Ioniqa.com

E-Mail: info@ioniqa.com

Twitter: @IoniqaCircular