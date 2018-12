Timberland Capital Management GmbH geht mit der Emission drei neuer Unternehmensanleihen an den Start. Die Mini-Bonds im kumulierten Volumen von insgesamt bis zu 30 Mio. EUR adressieren mit einer Mindestzeichnungssumme von nominal 1.000 EUR in erster Linie interessierte Privatanleger. Das öffentliche Anleiheangebot richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich, Irland, Luxemburg, Liechtenstein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...