EMX Royalty meldet derzeit Transaktionen in Serie. Nun hat man für vier Projekte in Skandinavien mit OK2 Minerals einen namhaften Partner gefunden. Gleichzeitig steigt das Unternehmen zum Großaktionär der Explorations-Gesellschaft auf.

EMX wird Großaktionär von OK2 Minerals

An MIke Devji werden sich viele deutsche Anleger noch erinnern. Der heutige Chairman, Gründer und Präsident von OK2 Minerals entwickelte einst das La Preciosa-Silberprojekt in Mexiko. Die dazugehörige Firma Orko Silver verkaufte der Unternehmer dann im Jahr 2013 für satte 380 Mio. Dollar an Coeur Mining. Da haben viele Aktionäre mitverdient. Nun wird Devji beziehungsweise seine neueste Unternehmung ein Partner von EMX Royalty. Die beiden Unternehmen gaben heute die Eckdaten einer Zusammenarbeit bekannt. Demnach wird EMX seine vier Projekte Bleikvassli, Sagvoll, Meråker (alle in Norwegen) und Bastuträsk (Schweden) an OK2 Minerals abgeben. Dafür erhält die Royalty-Gesellschaft 9,9 Prozent an OK2 MInerals, einen 3 Prozent NSR (Net Smelter Return) an jedem der vier Projekte und zudem einen 1 Prozent NSR an OK2 Minerals Gold-Kupfer-Projekt Pyramid in British Columbia.

Fast alles anders bei OK2

Ganz konkret erhält OK2 Minerals damit Zugriff auf ein Projekt-Portfolio mit aussichtsreicher polymetallischer Mineralierung (Zink, Blei, Kupfer) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...