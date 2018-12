München (ots) - "Kriminalreport", das Fahndungs- und Präventionsmagazin mit Moderatorin Judith Rakers, informiert über Betrugsmaschen, neue Methoden der Polizeiarbeit und aktuelle Fahndungsfälle. In der Ausgabe am Montag, 17. Dezember 2018, um 20:15 Uhr sind folgende Themen geplant:



Unter Verdacht



Ende August wird im Havelkanal die Leiche einer jungen Frau gefunden. Ermittlungen ergeben: Es handelt sich um Magdalena Luczak, eine 29-Jährige aus Polen. Sie verließ am 24. August gemeinsam mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Daniel Szymanski das Van-der-Valk-Resort in Linstow im Landkreis Rostock. Beide waren dort angestellt. Ermittlungen haben gezeigt, dass Daniel Szymanski mit dem Auto der Toten, einem silbergrauen Honda Jazz, große Strecken durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gefahren ist. Am 26. August wurde Daniel Szymanski in den Niederlanden festgenommen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Hat Daniel Szymanski seine Ex-Freundin umgebracht? "Kriminalreport" fragt: Wem ist zwischen dem 24. und dem 26. August 2018 der Honda mit dem polnischen Kennzeichen ZMY 198AV aufgefallen?



Trickbetrugsmasche "Falsche Polizisten"



Es beginnt immer mit einem Anruf eines angeblichen Polizisten. Zurück bleiben dann oftmals verstörte Menschen. Meist sind es Senioren, die den Betrügern geglaubt und ihnen ihr Erspartes übergeben haben - im Glauben, es sei bei der "Polizei" in sicheren Händen. "Kriminalreport" zeigt, wie die Masche funktioniert, wie die Notrufnummer auf den Telefondisplays gefälscht wird und welcher psychische Druck aufgebaut wird. Judith Rakers spricht mit einer Betrogenen über die Angst, die die Täter schüren, und darüber, wie sie mit dem Verlust ihres ersparten Geldes umgeht. Präventionsexperte Stefan Kneissler-Suess von der Polizei Wiesbaden erklärt, woran man die betrügerischen Anrufe erkennt und wie man sich schützen kann. Kneissler-Suess wird im Anschluss an die Sendung im Chat für Fragen zur Verfügung stehen.



Wo ist Katrin Konert?



Seit dem Neujahrstag 2001 wird die damals 15-jährige Katrin Konert vermisst. Jahrelange Ermittlungen brachten keinen Erfolg. Bis heute findet die Familie keine Ruhe. Jetzt hat die Polizei Lüchow/Dannenberg den Fall noch einmal aufgerollt und war mehrere Wochen mit einer mobilen Wache in Bergen/Dumme präsent, an dem Ort, an dem Katrin Konert zuletzt gesehen wurde. Außerdem wurde ein anonymes Hinweisportal eingerichtet. Für Hinweise ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.



Jobscamming



Wer im Internet auf eine Jobanzeige antwortet, läuft Gefahr, in eine Falle zu tappen. Die betrügerischen Angebote versprechen oft großzügige Arbeitszeitregelungen und verlockende Gehälter. Interessenten werden aufgefordert, sich mit dem Personalausweis zu legitimieren. Diese Methode ist bei Online-Banken üblich und gesetzlich erlaubt. Bei dieser Masche werden mit den Daten Konten eröffnet und darüber betrügerische Geschäfte abgewickelt - zu Lasten des Jobsuchenden. "Kriminalreport" hat mit einem Opfer gesprochen und zeigt, wie die Masche funktioniert.



Eltern eines getöteten Babys gesucht



Seit über einem Jahr sucht die Polizei in Weißenfels in Sachsen Anhalt nach den Eltern eines toten Babys, das mit schweren Kopfverletzungen gefunden wurde. Das Kind wurde nach der Geburt durch massive Gewalteinwirkung getötet. Ein erster Massen-Gentest hat die Mutter nicht ermitteln können. Deshalb führen die Ermittler nun erneut einen Gentest durch - diesmal in einem wesentlich größeren Einzugsgebiet.



"Kriminalreport" ist eine Gemeinschaftsproduktion des hr, MDR, rbb und SWR für Das Erste. Auch die fünfte Ausgabe entsteht live im virtuellen Studio beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt.



www.DasErste.de/Kriminalreport



