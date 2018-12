Ein Jahr nach Unterzeichnung der technologischen Partnerschaft von VPLP Design und CNIM gelangt das neue Windantriebsverfahren Oceanwings zur Serienreife.

Die Energy Observer, das erste Schiff mit Wasserstoffantrieb, bei dem Energieautarkie ohne Treibhausgas- und Feinstaubemissionen angestrebt wird, wurde mit Tragflächensegeln des Typs Oceanwings ausgestattet. Dieses Hybridantriebssystem, das aus einem 12 m hohen Verbundmast und zwei Segeln mit 32 m² Fläche besteht, wird den Energieverbrauch des Wasserfahrzeugs senken. Die von VPLP Design entwickelten Oceanwings Tragflächensegel werden in den Industrieanlagen von CNIM im französischen La Seyne-sur-Mer gemeinsam entwickelt und gefertigt.

Die Installation der Oceanwings an Bord der Energy Observer ist ein erster Schritt zur Reduzierung der Umweltbelastungen der weltweiten Schifffahrt. Inspiriert von den starren Segeln, die beim America's Cup eingesetzt werden, ermöglicht diese Technologie je nach Schiffstyp Energieeinsparungen von 18 bis 42 Prozent. Dies ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass 90 Prozent des gesamten Welthandels auf dem Seeweg abgewickelt werden. Die dabei eingesetzten rund 50.000 Schiffe sind für eine starke Luftverschmutzung verantwortlich, da sie Schadstoffe wie Feinstaub, Stickoxide (NOx) und Schwefeloxide (SOx) in die Atmosphäre abgeben.

Ende 2017 unterzeichneten CNIM und VPLP Design einen Technologiepartnerschaftsvertrag für die Entwicklung und Herstellung des Antriebssystems Oceanwings. Im Rahmen der Partnerschaft wollte man sich der Herausforderung stellen, ein für die industrielle Produktion geeignetes Produkt zu entwickeln. Die Oceanwings Tragflächensegel haben nun die Serienreife erreicht; die ersten beiden wurden auf dem Schiff Energy Observer angebracht.

CNIM hat sein Know-how als Anlagenbauer und Industriedienstleister eingebracht, um sicherzustellen, dass die Konstruktion der Oceanwings den technischen und industriellen Herausforderungen für die Massenproduktion entspricht "Wir bieten ein Industrieprodukt mit hoher Wertschöpfung, das nicht nur die von unseren Kunden erwartete Leistung erbringt, sondern auch die wirtschaftlichen Anforderungen des Marktes erfüllt", so Philippe Lazare, Chief Executive Officer des Unternehmensbereichs Industrial Systems von CNIM.

"Oceanwings Tragflächensegel werden zweifellos ihren Platz in so unterschiedlichen Bereichen wie Freizeitsegeln,Yachten, Schiffstransport (Massengutfrachter, Chemikalientanker, Öltanker usw.) und Offshore-Fischerei finden", so Marc Van Peteghem, Mitgründer von VPLP Design.

