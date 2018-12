Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat für sein Asthma-Mittel Xolair eine weitere Zulassung in der EU erhalten - und zwar für seine vorgefüllte Spritze. Wie Novartis mitteilte, hat die Europäische Kommission die Genehmigung dafür erteilt, dass Patienten, die an schwerem allergischem Asthma (SAA) oder chronischer spontaner Urtikaria (CSU) leiden, sich diese biologische Spritze selbst verabreichen können. Es sei die erste Spritze dieser Art, die zur Selbstverabreichung in der EU grünes Licht erhalten hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...