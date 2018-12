Berlin (ots) - "Wie schmeckt die Zukunft?" - Dieser Frage gehen der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) und die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) vom 18. bis zum 27. Januar 2019 in Berlin nach. Dazu erklärt BLL-/BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff: "Zukunft schmeckt - dafür sorgt die Lebensmittelwirtschaft mit ihren Innovationen. Dass die Branche zu den innovativsten Wirtschaftszweigen Deutschlands ge-hört, dafür sorgen alle - vom etablierten, internationalen Unternehmen bis zum jungen, aufstrebenden Start-Up. Diese Vielfalt und einige spannende Antworten auf die Frage nach dem Geschmack der Zukunft werden wir im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 2019 präsentieren. Dabei geht es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Fragen der Nachhaltigkeit, Gesundheit und sozialen Verantwortung".



Die Impulsgeber aus den Bereichen Industrie, Handel und der Systemgastronomie der Food Startup-Szene sind:



Danone verköstigt die Besucher mit neuen, nährwertoptimierten Produkten aus dem Milchproduktesortiment.



McDonald's Deutschland bietet eine virtuelle Tour durchs Restaurant der Zukunft mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeitsaspekte an.



Nestlé Deutschland gibt Antworten rund um den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser.



REWE erklärt anschaulich, warum für das Handelsunternehmen die Reduktion von Plastik ganz oben auf der Agenda der Zukunft steht.



3Bears steht für vielfältige Porridgevarianten mit Fruchtstücken, Vollkorn-Haferflocken und ohne Zusätze oder Zuckerzusatz.



Das haehnlein-Konzept ist eine Gemeinschaft aus ökologisch-agierenden Betrieben, die für Bio-Eier und Produkte aus der Aufzucht von Henne und Hahn stehen.



JoyBräu hat das weltweit erste alkoholfreie Proteinbier entwickelt.



LAIA's Proteinhanf - das sind proteinreiche Hanfsamen, die vielfältig genießbar sind, im Müsli, Aufstrich, Salat, Smoothie, geröstet, gebacken im Brot oder auch einfach pur.



nearBees liefert Honig vom Imker nebenan - direkt in den Briefkasten.



Verkostungen gibt es nicht nur an den Ständen, sondern auch bei den "Cook & Talks" in der Küppersbusch-Showküche. Hier dürfen sich die Besucher auf die Kombination spannender Interviews mit leckeren Tastings freuen. Unter anderem wird Jacky F. die Jackfrucht von Sri Lanka nach Deutschland holen und Algenexperte Jörg Ullmann zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Mikroalge.



Die jährlich stattfindende Internationale Grüne Woche (IGW) ist die weltgrößte Verbrauchermesse für die Themen Ernährung und Landwirtschaft. 2019 läuft die IGW vom 18. bis zum 27. Januar auf dem Berliner Messegelände. Die BVE ist ideeller Träger der IGW. Der Gemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft auf der IGW 2019 wird gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.



Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL): Der BLL ist der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreiche Einzelmitglieder an.



Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie e. V. (BVE): Die Ernährungsindustrie ist mit rund 580.030 Beschäftigten in 5.940 Betrieben der drittgrößte Industriezweig Deutschlands, zuverlässig versorgt sie 81 Millionen Verbraucher mit hochwertigen und preiswerten Lebensmitteln. Mit einer Exportquote von 33 Prozent schätzen zudem Kunden weltweit die Qualität deutscher Produkte.



