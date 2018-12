London (www.aktiencheck.de) - Da die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) am 6. Dezember keine Ankündigung machte, überraschte sie den Ölmarkt am 7. Dezember positiv, indem sie eine über den Erwartungen liegende Kürzung der Produktion ankündigte, so die Experten von WisdomTree Europe. Die OPEC und ihre Nicht-OPEC-Partner (zusammengefasst unter dem Begriff "OPEC+") würden die Produktion gegenüber den Fördermengen vom Oktober 2018 um 1,2 Millionen Barrel pro Tag senken. ...

