AUSTIN, Texas, Dec. 13, 2018" (Interleukin-1-Rezeptor-Antagonist (IL-1ra)-Spiegel prognostizieren günstiges Ergebnis nach Bermekimab, einem ersten echten humanen Interleukin-1a-Antikörper in einer randomisierten Phase-III-Studie zu fortgeschrittenem Darmkrebs) wurde online in der Zeitschrift OncoImmunology veröffentlicht.



Die Ergebnisse zeigen, dass Patienten mit relativ niedrigen IL-1ra- oder IL-6-Spiegeln eher auf eine Therapie mit Bermekimab ansprechen und den primären Endpunkt der Studie erreichen. Der primäre Endpunkt der Studie bewertete eine Kombination aus körperlichen Symptomen - Schmerzen, Müdigkeit, Anorexie und Muskelschwund -, die sich bei fortgeschrittenem Krebs tendenziell verschlimmern, um zu beurteilen, ob sich diese Symptome während der Behandlung stabilisierten oder besserten. Bei Patienten, die in der Phase-III-Studie den primären Endpunkt erreichten, traten nur ein Fünftel der Anzahl schwerwiegender unerwünschter Ereignisse auf, bei ihnen war die Wahrscheinlichkeit, dass kein Tumorwachstum auftritt, doppelt so hoch, sie verbesserten sich auf allen Testskalen zur Lebensqualität signifikant und wiesen im Vergleich zu Patienten, die den primären Endpunkt nicht erreichten, eine fast dreifache Steigerung der Überlebensrate auf.

Die Ergebnisse der Analyse von Dr. Razelle Kurzrock ergaben, dass bei Patienten mit zu Beginn relativ niedrigen IL-1ra-Spiegeln 41 % der mit Bermekimab behandelten Patienten den primären Endpunkt erreichten, verglichen mit nur 33 % der Patienten in der gesamten Behandlungsgruppe von Bermekimab (19 % der Placebo-Patienten erreichten den primären Endpunkt). In der Veröffentlichung wird jedoch berichtet, dass unter denjenigen mit relativ niedrigen IL-1ra- und IL-6-Spiegeln vor der Behandlung 46 % der Patienten in der Bermekimab-Gruppe gegenüber nur 17 % in der Placebo-Gruppe den primären Endpunkt erreichten (p < 0,01). Etwa 28 % der Patienten in der Studie erfüllten die Kriterien von niedrigen IL-1ra- und niedrigen IL-6-Spiegeln.

Dr. Razelle Kurzrock, Hauptautorin der Publikation, ist Leiterin der Abteilung für Hämatologie und Onkologie und Direktorin des Zentrums für personalisierte Krebstherapie am Moores Cancer Center UC San Diego. Dr. Kurzrock kommentierte dies wie folgt: "Diese Ergebnisse helfen uns, solche Patienten mit fortgeschrittenem Krebs besser zu identifizieren, die von einer gezielten Therapie profitieren können, die den Entzündungsprozess unterbricht und dadurch das Tumorwachstum und die krebsbedingte Morbidität verringert. Wir hoffen, dass diese Ergebnisse dazu beitragen werden, Bermekimab effektiv in der Krebstherapie einzusetzen."

Über Dr. Razelle Kurzrock

Dr. Kurzrock ist medizinische Onkologin und anerkannte Spezialistin für Präzisionsmedizin. Sie ist eine Vordenkerin auf dem Gebiet der Anwendung von Anti-Cytokin-Therapien zur Behandlung von Krebs und eine der ersten, die die Bedeutung des Interleukin-1-Signalwegs bei Krebs erkannt hat. Während ihrer Tätigkeit am University of Texas MD Anderson Cancer Center baute Dr. Kurzrock eines der erfolgreichsten klinischen Phase-I-Studienprogramme der USA auf und war die Hauptautorin im Rahmen der wegweisenden Studie, die zur Darmkrebsstudie von XBiotech geführt hat. Dr. Kurzrock ist derzeit tätig als: stellvertretende Direktorin für klinische Wissenschaft, Murray-Professorin für Medizin, Direktorin des Zentrums für personalisierte Krebstherapie und klinische Studien und Teamleiterin für experimentelle Therapien am Moores Cancer Center von UC San Diego (USA). Dr. Kurzrock ist außerdem Leiterin der Abteilung für Hämatologie und Onkologie der San Diego School of Medicine. Dr. Kurzrock ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von XBiotech.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich ganz der Pionierarbeit im Bereich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

