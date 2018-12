Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat bei neun Dachfondsmanagern nachgefragt, ob diese in absehbarer Zeit vorhaben, ihre ETF-Positionen zu erhöhen, so die Experten von "FONDS professionell".Der globale Mittelzufluss in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) habe sich laut dem Analysehaus ETFGI im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr beinahe halbiert. Demnach hätten die Anbieter passiver Produkte weltweit in diesem Zeitraum nur rund 223 Milliarden US-Dollar einsammeln können. Das sei der tiefste Wert seit dem Jahr 2014. ...

