Die Hylea Group hat mit der neuen Erntesaison 2018/19 in Bolivien begonnen und zudem den Vertrieb der eigenen Paranuss-Marke in Deutschland weiter ausgebaut. Das teilte die Emittentin einer 7,25%-Anleihe heute mit. Das maximale Platzierungsvolumen der Unternehmensanleihe von bis zu 20 Millionen Euro ist unterdessen fast vollständig ausgeschöpft. Nach Angaben von Hylea sind aktuell 16,7 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert.

ANLEIHE CHECK: Die im Dezember 2017 emittierte Unternehmensanleihe (WKN A19S80) der Hylea Group S.A. ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01. Juni und 01. Dezember) ausgestattet und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 01.12.2022. Die Anleihe hat ein maximales Gesamtvolumen in Höhe von bis ...

