Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, auch wenn die Börsen in den vergangenen Tagen wieder etwas Boden gutmachen konnten, befinden wir uns nach wie vor in einer ausgeprägten Konsolidierung. So haben getreu dem Motto "Ein Schritt vorwärts, zwei zurück" etliche europäische Aktienindizes am Montag erneut neue Jahrestiefststände markiert. Dennoch: Im Champions-Trader weisen...

Den vollständigen Artikel lesen ...