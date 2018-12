plenum AG: Zukauf im Bereich Energiewirtschaft DGAP-Ad-hoc: plenum AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme plenum AG: Zukauf im Bereich Energiewirtschaft 13.12.2018 / 17:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR plenum AG: Zukauf im Bereich Energiewirtschaft Frankfurt am Main, den 13. Dezember 2018 Die plenum AG beabsichtigt, sich im Segment der Management Beratung im deutschsprachigen Markt mit Schwerpunkt Energiewirtschaft weiter zu verstärken. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der plenum AG heute eine Vereinbarung getroffen, 100% der Anteile der Bluberries GmbH mit Wirkung zum 31.12.2018 zu erwerben. Die Bluberries GmbH ist als Management Beratung mit rund 40 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund EUR 7 Mio. in der Energiebranche aktiv Kontakt: plenum AG Investor Relations The Squaire West 15, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main EMail: aktie@plenum.de 13.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: plenum AG THE SQUAIRE 15 - Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69-6435524-40 Fax: +49 (0)69-6435524-60 E-Mail: aktie@plenum.de Internet: www.plenum.de ISIN: DE000A161Z44 WKN: A161Z4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758017 13.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A161Z44 AXC0299 2018-12-13/17:34