Das Erste zeigt am 20. Dezember eine neue Folge aus dem TV-Zyklus von und mit Olli Dittrich. Nach der Hochglanz-Homestory "Trixie Wonderland" im Vorjahr heißt es jetzt: "Trixie Nightmare - der tiefe Fall der Trixie Dörfel". Die Mockumentary erzählt, wie die eben noch so schöne Welt des Serienstars ("Klinikparadies") innerhalb weniger Wochen aus den Fugen gerät. Kleine und größere Ausrutscher sorgen für Boulevard-Schlagzeilen: ein Autounfall, eine Klagewelle gegen ihre Kosmetiklinie und eine öffentliche Schlammschlacht mit ihrem zweiten und vierten Ex-Mann, Top-Regisseur Peter Pudl (ebenfalls gespielt von Olli Dittrich).



"Trixie Dörfel und die ihr widerfahrende gnadenlose Fratze des Boulevards haben wir natürlich frei erfunden", sagt Olli Dittrich. "Es könnte aber alles wahr sein. Ihr passiert, was so vielen großen Stars passiert."



In den insgesamt neun Ausgaben des TV-Zyklus, eine Produktion von beckground tv im Auftrag des WDR, hat Olli Dittrich ein Vielzahl Figuren erschaffen und verkörpert. Trixie Dörfel war bereits in "Trixie Wonderland" (2017) und in "Das Talk-Gespräch" (2014) zu sehen.



Zum mehrfach preisgekrönten TV-Zyklus zählen außerdem "Frühstücksfernsehen", "Schorsch Aigner - der Mann, der Franz Beckenbauer war", "Das Fifa-Märchen: Fragen an Schorsch Aigner", "Der Sandro-Report", "Selbstgespräche - mit Konstantin Pfau" sowie "Der Meisterreporter - Sigmar Seelenbrecht wird 81".



Im Herbst 2017 hat Olli Dittrich "als bester Schauspieler" den Deutschen Comedy-Preis bekommen. Er erhielt die Auszeichnung insbesondere für seine Rollen als Sigmar Seelenbrecht und Konstantin Pfau.



Ein Interview mit Olli Dittrich zu "Trixie Nightmare - Der tiefe Fall der Trixie Dörfel" finden Sie hier. Die ganze Folge finden Sie ab Freitagabend im Vorführraum der WDR Presselounge.



Das Erste, Donnerstag, 20. Dezember 2018, 23.45 - 00.15 Uhr



