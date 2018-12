Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die Smart City Summit & Expo (SCSE) 2019, Asiens größte jährliche Smart City-Messe, findet vom 26.-29. März in Taipeh (Taiwan) statt. SCSE wird gemeinsam von der Stadtverwaltung Taipeh, Taiwan Smart City Solutions Alliance und Taipei Computer Association ausgerichtet. Seit 2014 bietet die Messe eine Bühne für innovative Lösungen, wo Fachleute aus aller Welt über ihre Erfahrungen bei der Entwicklung von Smart Citys berichten.



2018 kamen zu der SCSE 120 leitende städtische Vertreter und Gesandte aus 50 Ländern, 210 Aussteller und über 30.000 Besucher.



Bei der Smart City Summit & Expo 2019 gibt es die folgenden Themenschwerpunkte:



1. AIoT belebt Smart City



In den vergangenen 5 Jahren war das Motto der SCSE "Errichtung von Smart Citys auf dem IoT " mit Fokus auf der Bedeutung des IoT (Internet der Dinge) sowie Smart City-Anwendungen weltweit. Bei der SCSE-Ausgabe 2019 werden Zukunftsperspektiven zum Nutzen von KI (künstliche Intelligenz) in Smart Citys aufgezeigt und ein breites Spektrum an fortschrittlichen Technologien und zukunftsweisenden Erkenntnissen vorgestellt.



2. Größere Smart Healthcare Expo



Mit der Smart Healthcare Expo (SHE), die 2018 zum ersten Mal gemeinsam von der gemeinsamen Kommission von Taiwan, Taiwan Smart City Solutions Alliance und Taipei Computer Association ausgerichtet wurde, soll das enorme Potenzial des Smart Healthcare-Sektors aufgezeigt werden. SHE, zu der Krankenhausdirektoren aus Taiwan und dem Ausland eingeladen werden, will sich als führendes Smart Healthcare-Event etablieren und veranstaltet Expertenforen, um den Dialog zwischen Gesundheitsexperten aus verschiedenen Ländern zu fördern. Weitere Informationen unter https://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/expo/she.



3. Größeres Angebot an informativen Themen-Expos



Smart City-Anwendungen erstrecken sich auf verschiedene Segmente. Aus diesem Grund erweitert die SCSE 2019 ihre Themen-Expos, darunter Smart Education, Smart Building und Smart Mobility. Unter Mitwirkung der Taiwan Intelligent Building Association, des Innovation Learning Center am Institute for Information Industry, des Bildungsressorts der Stadtverwaltung Taipeh, des Büros für industrielle Entwicklung im Wirtschaftsministerium, des Industrial Technology Research Institute und der Intelligent Transport Society of Taiwan erwartet die SCSE eine Zusammenkunft von Wirtschaft, öffentlicher Hand und Wissensinstitutionen, um die florierende Entwicklung der Smart City aufzuzeigen.



Angesichts der rasanten Entwicklung von Smart Citys rund um den Globus ist die SCSE die optimale Plattform, um die besten Geschäftspartner zu finden. Weitere Informationen über Paketangebote für Medienpartner erhalten Sie von Tina Chang (+886-2-2577-4249 Dw. 805, tina_chang@mail.tca.org.tw (file://10.86.178.61/AppData/Local/Mi crosoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H222WZDL/tina_chang@mail.tc a.org.tw)). Weitere Informationen unter http://en.smartcity.org.tw/.



OTS: Taipei Computer Association newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133160.rss2