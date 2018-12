ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den deutlichen Gewinnen zur Wochenmitte ging es am Donnerstag mit den Kursen an der Schweizer Börse leicht abwärts. Zunächst hatte es nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausgesehen, doch mit der leichten Schwäche im frühen Handel an der Wall Street rutschten die Aktienkurse in der Schweiz in den negativen Bereich. Auf der einen Seite stützen derzeit die Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China - vor allem nach den jüngsten Entspannungssignalen. Auf der anderen Seite besteht weiter die Sorge vor einer globalen Konjunkturabkühlung.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.815 Punkte, nachdem er im Tageshoch schon bis auf 8.884 Punkte geklettert war. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,32 (zuvor: 70,74) Millionen Aktien. Auch die Aktien der Index-Schwergewichte rutschten im Verlauf ins Minus und drückten zusätzlich auf das Sentiment. Für die Papiere von Roche, Novartis und Nestle ging es zwischen 0,6 und 0,8 Prozent nach unten.

Nur begrenzten Einfluss hatten die Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerische Nationalbank (SNB). EZB-Präsident Mario Draghi hat zwar wie erwartet die Anleihenkäufe beendet, hat aber auch die Wachstums- und Inflationsprognosen nach unten genommen. Auch die SNB hat ihre Geldpolitik wie erwartet unverändert gelassen und ihre Inflationsprognosen für 2019 und 2020 gesenkt. Laut SNB ist die Lage am Devisenmarkt weiterhin fragil, der Negativzins und die Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, blieben deshalb unverändert notwendig.

Die Aktien des Schweizer Vermögensverwalters GAM Holding brachen um 21,9 Prozent ein. Das Minus hatte sich zwischenzeitlich auch schon auf rund 30 Prozent belaufen. GAM hatte die Investoren mit der Ankündigung eines Verlusts 2018 von voraussichtlich 925 Millionen Franken und dem Ausfall der Dividende heftig verschreckt. Gegensteuern will das Unternehmen, das mit dem Abfluss von Geldern kämpft, seit es seinen Bondmanager Tim Haywood im Sommer vor die Tür gesetzt hat, nun mit einer Restrukturierung. Sie sieht auch den Abbau von 10 Prozent der rund 900 Mitarbeiter starken Belegschaft vor. Der Kurs der GAM-Aktie ist in diesem Jahr bereits um rund 80 Prozent gesunken. Nach der Ankündigung am Morgen sackte er auf ein 20-Jahres-Tief.

