Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Donnerstag nur noch wenig verändert. Der DAX fiel geringfügig um 5 auf 11.925 Punkte und konnte damit die Gewinne der vergangenen Tage nahezu verteidigen. Dass es nach der 400-Punkte-Rally in der Nähe der 11.000er Marke nicht zu größeren Gewinnmitnahmen kam, hatte der DAX laut Händlern EZB-Chef Mario Draghi zu verdanken.

"Der Draghi-Put bleibt im Spiel", so ein Händler. Er bezog sich damit auf die Erwartungshaltung, die EZB werde bei größeren Marktturbulenzen stabilisierend eingreifen. Der EZB-Chef hatte sich am Nachmittag laut Marktteilnehmern vergleichsweise taubenhaft zur künftigen Geldpolitik geäußert.

Weihnachtsgeschenk für Vorzugsaktionäre von RWE

Auf der Gewinnerseite ganz oben standen BMW und RWE. Die Stammaktien des Energieversorgers RWE stiegen um 1,9 Prozent auf 19,59 Euro. RWE will die Vorzugsaktien nun in Stämme tauschen, die Vorzüge schossen deshalb um knapp 18 Prozent auf 19,12 Euro in die Höhe. Eon stiegen im Schlepptau um 1,4 Prozent.

BMW legten nach überraschend guten Zahlen zum Absatz in China ebenfalls um 1,9 Prozent zu. Der Absatz von BMW zog dort um 10,3 Prozent zum Vorjahr an. "Gerade von China hatte man das angesichts der nachrichtlichen Dominanz des Handelsstreits nicht erwartet", sagte ein Händler.

Verlierer Nummer eins im DAX waren Covestro. Der Kurs des Chemieunternehmens gab 2,6 Prozent ab auf 43,66 Euro. Die Analysten von HSBC haben das Kursziel von 107 auf 72 Euro gesenkt. Damit liegt es allerdings immer noch deutlich über dem aktuellen Kurs.

Metro stark unter Druck - Leoni plus 18 Prozent

In der zweiten Reihe kamen die Geschäftszahlen von Metro nicht gut an. Das Russland-Geschäft sei schwächer als befürchtet ausgefallen, operativ sei es insgesamt nicht rund gelaufen. Der Kurs brach um 11 Prozent ein.

Dagegen stiegen Leoni um 18 Prozent. Anlass war ein Agentur-Bericht, der indische Autokabelhersteller Motherson Sumi sei in Gesprächen mit Leoni über eine Kombination beider Unternehmen. "Der Bericht ist zwar sehr vage gehalten, und die Gespräche sind demnach auch in einem frühen Stadium", sagte ein Händler. Viele Marktteilnehmer hätten aber auf fallende Leoni-Kurse gesetzt, sie müssten die Aktien nun kaufen.

Nächster Kurseinbruch bei Tom Tailor

Tom Tailor knickten um 12 Prozent ein nach neuen Hiobsbotschaften. Der Modekonzern muss eine massive Abschreibung auf die Marke Bonita vornehmen und wird seine bereits gesenkte Margenprognose für dieses Jahr nicht erreichen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 90,7 (Vortag: 106,5 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,32 (Vortag: 3,87) Milliarden Euro. Es gab 12 Kursgewinner, 18 -verlierer und 0 unveränderte Aktien.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 10.924,70 -0,04% -15,43% DAX-Future 10.928,00 -0,18% -15,91% XDAX 10.930,82 +0,10% -15,01% MDAX 22.480,77 -0,63% -14,20% TecDAX 2.547,23 -0,65% +0,72% SDAX 10.008,03 -0,13% -15,81% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,72 -4 ===

