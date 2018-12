Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Ein Streit zwischen Nigeria und den beiden Ölkonzernen Shell und Eni um einen Ölfeld-Deal aus dem Jahr 2011 geht in die nächste Runde. Die nigerianische Regierung hat die beiden Konzerne nun in London verklagt. Sie fordert 1,09 Milliarden US-Dollar.

In dem Fall geht es um OPL 245, eine Prospektionslizenz für ein großes Offhsore-Ölfeld, die Royal Dutch Shell und Eni 2011 erworben haben. Nigeria beschuldigt die Unternehmen der Bestechung und Verschwörung.

Mit dem OPL-245-Deal befassen sich bereits Staatsanwälte in Italien, auch in den Niederlanden laufen Ermittlungen. Shell und Eni haben ein Fehlverhalten in der Vergangenheit zurückgewiesen. Ein Sprecher von Shell sagte am Donnerstag, der Konzern bleibe dabei, dass es sich bei dem Deal um eine vollständig legale Transaktion gehandelt habe. Eni reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2018 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.