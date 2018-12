Der Aktienkurs von Verbio befindet sich seit über einem Monat in einem Aufwärtstrend. Der Relative Stärke Index (RSI) stieg in dieser Zeit das ein oder andere Mal in den überkauften Bereich. Derzeit befindet er sich mit etwa 75 Punkten erneut in der kritischen Zone. Der MACD gibt aktuell aber keine Signale von sich, ohnehin kam es hier schon sehr lange zu keiner Signalbildung mehr. Der Aroon zeigte zuletzt oftmals neue Hochpunkte an, so kam es in diesem Monat zu keinem einzigen Tiefpunkt.

4-Stundenchart: ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...