Und so kam es, wie es kommen musste: An der Handelsbörse Bitstamp markiert die Vorzeige-Kryptowährung in diesen Tagen einen neuen Tiefstand in 2018 bei nur noch knapp über 3.200 US-Dollar. Leidtragende sind vor allem die Aktien von Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) und Netcents (WKN: A2AFTK), während die NAGA Group (WKN: A161NR) jüngst sogar hinzu gewinnt.

Der Kurssturz des Bitcoin nimmt monströse Züge an - und dabei ist es gut möglich, dass es bald noch eine Etage tiefer geht. Denn wichtige Marken liegen noch bis zu bis zu -70% unter dem momentanen Bitcoin-Kurs von 3.300 US-Dollar.

Wieviel Luft lassen Investoren noch aus dem Bitcoin-Kurs?

Wir wiesen bereits desöfteren auf die heikle Situation hin, nachdem der Bitcoin ohne große Gegenbewegung den "Betonboden" bei >6000 US-Dollar ...

