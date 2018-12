Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta028/13.12.2018/18:55) - Blue Cap AG: Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung



Der Vorstand der Blue Cap AG hat von der PartnerFonds "Kapital für den Mittelstand" Anlage GmbH & Co. KG, die ca. 44 Prozent des Grundkapitals der Blue Cap AG hält, ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erhalten. Dieses Verlangen sieht als Tagesordnungspunkte vor: "Abberufung und Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern", "Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern" und "Vertrauensentzug gegenüber dem Vorstand Dr. Hannspeter Schubert durch die Hauptversammlung".



Die PartnerFonds "Kapital für den Mittelstand" Anlage GmbH & Co. KG schlägt vor, alle derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Blue Cap AG abzuberufen und folgende Personen als neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen: - Herrn Tobias Schmidbauer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der PartnerFonds AG und geschäftsführender Gesellschafter der KS SYSTEC Dr. Schmidbauer GmbH & Co. KG, - Herrn Dr. Eckart von Reden, Mitglied des Aufsichtsrats der PartnerFonds AG und Unternehmensberater, - Herrn Stefan Ulrich Fleissner, Manager der PartnerFonds AG und geschäftsführender Gesellschafter der Bendo Beratungs- und Beteiligungs GmbH.



Weiterhin schlägt die PartnerFonds "Kapital für den Mittelstand" Anlage GmbH & Co. KG vor, dem Vorstandsmitglied Herrn Dr. Hannspeter Schubert das Vertrauen zu entziehen.



Der Vorstand der Blue Cap AG wird das Verlangen der PartnerFonds "Kapital für den Mittelstand" Anlage GmbH & Co. KG entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten prüfen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.



(Ende)



Aussender: Blue Cap AG Adresse: Ludwigstraße 11, 80539 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Tobias Eiblmeier Tel.: 49 89 288 909 26 E-Mail: eiblmeier@blue-cap.de Website: www.blue-cap.de/



ISIN(s): DE000A0JM2M1 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, m:access in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544723700044



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 13, 2018 12:55 ET (17:55 GMT)