Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Wieder nach oben gedreht - Aktienanalyse Der Handelskonflikt mit China und damit verbundene Konjunktursorgen haben Spuren an den Märkten hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Nur wenige Aktien hätten sich gegen den allgemeinen Trend stemmen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...