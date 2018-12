The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2018



ISIN Name

DE000A1YCMM2 SOLARWORLD AG O.N.

MHY0017S1028 AEGEAN MARINE P.N. DL-,01

MHY621341046 NAVIOS MARIT.MID.PART.UTS

US4925151015 KERYX BIOPHARMAC. DL-,001