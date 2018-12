Berlin (ots) - Die UN-Klimakonferenz nähert sich dem Ende - und ein echter Durchbruch bei der Reduzierung der Erderwärmung ist noch nicht in Sicht. Auch Deutschland ist in Kattowitz bislang nicht als Vorreiter beim Klimaschutz aufgefallen.



In einer repräsentativen WELT-Emnid-Umfrage denken 69 Prozent der Befragten, die Bundesregierung tue zu wenig für den Klimaschutz. Nur 16 Prozent der Deutschen finden, die Regierung schütze das Klima im richtigen Maß und 6 Prozent halten die Anstrengungen für den Klimaschutz sogar für zu ambitioniert.



75 Prozent der Befragten fordern eine Rückkehr zur einstigen deutschen Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz - selbst dann, wenn andere Staaten nicht mitziehen. Nur 21 Prozent lehnen ein solches deutsches Engagement ab.



Auch wenn den Deutschen der Klimaschutz ein großes Anliegen ist - den Umstieg auf Elektro-Autos wollen sie nicht übers Knie brechen: Einen Stichtag für das Verbot von Verbrennungsmotoren in Deutschland befürworten zum jetzigen Zeitpunkt nur 27 Prozent der Befragten. 65 Prozent der Deutschen lehnen einen klar terminierten Umstieg auf E-Autos ab.



