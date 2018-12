Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Autozulieferers Leoni trotz Fusionsspekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Zum Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, der indische Konkurrent Motherson Sumi sei mit Leoni in einem frühen Gesprächsstadium über ein mögliches Zusammengehen, merkte Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an, dass die Inder seit der Übernahme der finnischen PKC Group im März 2017 einer der führenden Anbieter von Kabelbäumen für schwere Nutzfahrzeuge seien. Vom neuen Leoni-Chef Aldo Kamper habe er den Eindruck gewonnen, dass das Unternehmen bereit für Veränderungen sei und bessere Geschäftsergebnisse sowie eine stärkere operative Widerstandsfähigkeit anstrebe. Dies brauche aber Zeit./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2018 / 18:27 / GMT

ISIN DE0005408884

AXC0345 2018-12-13/21:10