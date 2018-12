Bielefeld (ots) - Willkommen im 21. Jahrhundert! Mit der geplanten Einführung eines digitalen Ticketsystems für Bus und Bahn sind die Verkehrsverbände aus NRW im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Endlich. Europäische Nachbarstaaten haben diesen Schritt bereits einige Jahre zuvor vollzogen. Wer einmal in die Niederlande gereist und dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren ist, der weiß, dass sie dort vor Jahren ein ähnliches System etabliert haben; das die Daten der Fahrtwege erfasst und eigenständiges Ein- und Auschecken mittels Chipkarte ermöglicht. Dass ein solches System hierzulande erst jetzt eingeführt wird, bestätigt wieder einmal, dass Deutschland beim Thema Digitalisierung deutlich hinterherhinkt. Dabei wäre es eigentlich wünschenswert, wenn es mehr Meldungen wie diese aus NRW gäbe. Denn auch die Zukunft des Nahverkehrs ist nicht mehr analog, sondern eben digital. Das beginnt schon beim Ticket. Sicher, die Kritik von Datenschützern am neuen System ist berechtigt. Gerade im 21. Jahrhundert sind die persönlichen Daten eine der kostbarsten Waren der Welt. Umso wichtiger, dass mit ihnen sorgfältig umgegangen wird. Zugleich darf die Sorge darüber der Entwicklung hin zu einer modernen Gesellschaft nicht im Weg stehen.



