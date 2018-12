Nachdem die Preise fast zwei Jahre lang in Folge gestiegen waren, litt die Ölbranche vergangenen Monat wieder unter einiger Volatilität. Das hat die meisten Ölaktien mitgenommen, darunter die Ölgiganten Occidental Petroleum (WKN:851921), ExxonMobil (WKN:852549) und Chevron (WKN:852552), die alle mehr als 10 % der zuvor erreichten Höchststände verloren haben. Das Gute allerdings ist, dass so die Dividendenrenditen dieser Unternehmen gestiegen sind. Deswegen können sich Anleger die Zeit versilbern lassen, in der sie warten, dass die Ölpreise wieder steigen. Bei 40 USD muss es auch funktionieren Occidental Petroleum erreichte im zweiten Quartal dieses Jahres einen wichtigen Meilenstein, als man seinen Break-Even-Plan ...

