Unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen

Mit Unterstützung und unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, wird die 33. Ausgabe des Nationalen Festivals für Kulturerbe und Kultur in Janadria vom Donnerstag, den 20. Dezember 2018 bis Mittwoch, den 9. Januar 2019 für 21 Tage stattfinden. Das vom saudischen Ministerium für Nationalgarde organisierte Festival ist Teil der Bemühungen, die Aufmerksamkeit auf das saudische Erbe zu lenken, es regional und global bekanntzumachen und den Dialog zwischen Kulturen und Zivilisationen auf der Ebene der Menschen und Nationen zu fördern.

The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz (Photo: AETOSWire)