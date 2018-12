Dole Food Company, Inc. gab heute eine Vereinbarung zum Verkauf von Saba Fresh Cuts AB und Saba Fresh Cuts OY an BAMA International bekannt.

Saba Fresh Cuts AB mit Produktionsstätte in Helsingborg Schweden und Saba Fresh Cuts OY mit Produktionsstätte in Espoo Finnland sind Hersteller von gewaschenen und essfertigen Salaten. Die Unternehmen bereiten verschiedene frisch geschnittene Salate und Gemüse für den Einzelhandel und die Gastronomie in Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland und den baltischen Staaten vor und verkaufen diese.

Der Verkauf von Saba Fresh Cuts AB war eine erforderliche Bedingung für die Genehmigung der Europäischen Kommission für die Investition von Total Produce in Dole im Juli 2018.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieses Verkaufs zur Erfüllung der EU-Anforderung", so Johan Linden, Präsident und Geschäftsführer der Dole Food Company. "Ich bin überzeugt, dass Saba Fresh Cuts unter Eigentümerschaft von BAMA in guten Händen sein wird."

"Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Dole für Saba Fresh Cuts bekanntzugeben. Fertigprodukte und verzehrfertige Salate und Gemüse sind eine schnell wachsende Kategorie auf allen Märkten und Saba Fresh Cuts ist ein verlässlicher und sehr professioneller Anbieter, mit starker Organisation und hochwertigen Produkten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", ergänzte Rune Flaen, Geschäftsführer der BAMA Group.

Diese Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2019 abgeschlossen und steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Europäische Kommission. Dole wurde bei dieser Transaktion von der Investmentbank und dem Finanzdienstleistungsunternehmen Houlihan Lokey beraten.

Über die Dole Food Company

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der weltweit größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse. Dole ist bei vielen seiner verkauften Produkte sowie bei der Ernährungsaufklärung einer der Branchenführer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

