Stabilus S.A. bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2018 und schlägt Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Stabilus S.A. bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2018 und schlägt Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor 14.12.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS Stabilus S.A. bestätigt vorläufige Zahlen für GJ2018 und schlägt Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor - Umsatz im GJ2018 +5,8 % auf 962,6 Mio. Euro; um USD/EUR-Währungseffekt bereinigtes Wachstum bei +8,8% - Bereinigtes EBIT[1] +8,5 % auf 149,3 Mio. Euro; bereinigte EBIT-Marge bei 15,5% - GJ2018-Ergebnis +33,1 % auf 105,4 Mio. Euro nach 79,2 Euro im GJ2017; Dividende von 1,00 Euro je Aktie vorgeschlagen - Rund 5 % Umsatzwachstum (bei im Vorjahresvergleich konstantem USD/EUR-Wechselkurs) und bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 15,5 % für GJ2019 erwartet Luxemburg/Koblenz, 14. Dezember 2018 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, hat heute ihre am 16. November 2018 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen bestätigt und ihren Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht. In einem heterogenen Marktumfeld ist das Unternehmen solide und profitabel gewachsen und hat seine Position als führender Anbieter für Systeme und Lösungen zur Bewegungssteuerung weiter ausgebaut. Dr. Stephan Kessel, CEO von Stabilus, sagte: "Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem wir Umsatz und Ergebnis deutlich steigern konnten. Der Hauptversammlung werden wir eine Auszahlung von 1,00 Euro je Aktie vorschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten wir nun erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz. Dies ist ein herausragender Meilenstein und Ausdruck unserer Innovationsstärke, die wir mit einer Vielzahl von zukunftsorientierten Anwendungen und Technologien belegen." So hat Stabilus zum Beispiel einen neuen elektromechanischen Türantrieb entwickelt, für den bereits zwei namhafte Automobilhersteller als Kunden gewonnen werden konnten. Er wird erstmals in neuen Fahrzeugmodellen dieser Hersteller mit dem Produktionsstart in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 zur Anwendung kommen. Die Technologie stellt eine Weiterentwicklung des Stabilus Dorstop(R) dar, welcher das stufenlose Öffnen und Schließen von Fahrzeugtüren ermöglicht. Der neue Antrieb automatisiert diese Funktion, so dass die Fahrzeugtüren automatisch vollständig geöffnet und geschlossen werden können. Eine Eigenschaft, die zum Beispiel bei selbständig einparkenden Fahrzeugen und generell beim Zukunftstrend autonomes Fahren absolut notwendig sein wird. Solides Wachstum Der Konzern hat im Geschäftsjahr 2018 seinen Umsatz um 5,8 Prozent auf 962,6 Millionen Euro (GJ2017: 910,0 Millionen Euro) gesteigert. Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt belief sich das Wachstum des Konzernumsatzes auf 8,8 Prozent. Die bereinigte EBIT[1]-Marge betrug 15,5 Prozent, nach 15,1 Prozent im Vorjahr. Damit hat Stabilus seine Prognose für das Geschäftsjahr 2018 voll erfüllt. In der Region Europa stieg der Umsatz im GJ2018 um 7,7 Prozent auf 491,3 Millionen Euro, getrieben sowohl durch das starke Industrie- als auch Powerise-Geschäft. In der NAFTA-Region verringerte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,7 Prozent auf 348,1 Millionen Euro, wobei hier der schwache US-Dollar im zurückliegenden Geschäftsjahr ausschlaggebend für diese Umsatzentwicklung war (durchschnittlicher Wechselkurs von 1,19 USD/EUR im GJ2018 vs. 1,10 USD/EUR im GJ2017). Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt lag die Wachstumsrate in NAFTA im GJ2018 bei 7 Prozent. In Asien / Pazifik und RoW (Rest of World) verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg gegenüber Vorjahr von 19,5 Prozent auf 123,1 Millionen Euro. Positiv ausgewirkt hat sich in der Region Asien / Pazifik und RoW insbesondere der Umsatzanstieg mit Powerise-Systemen von 5,8 Millionen Euro im GJ2017 auf 22,4 Millionen Euro im GJ2018, was auf Neugeschäft sowohl mit westlichen OEMs in der Region als auch mit chinesischen OEMs zurückzuführen ist. Zuwächse sowohl im Automotive- als auch Industriegeschäft Nach Märkten konnten sowohl im Automotive- als auch im Industriegeschäft solide Zuwächse im Geschäftsjahr 2018 erzielt werden. Im Automotive-Segment steigerte das Unternehmen seine Erlöse um 4,6 Prozent auf 610,6 Millionen Euro (GJ2017: 583,7 Millionen Euro). Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt lag das Umsatzwachstum bei 7,9 Prozent und damit weiter deutlich über dem Automotive-Markt, in dem die Anzahl der weltweit produzierten Fahrzeuge im GJ2018 um 1,0 Prozent auf 96,0 Millionen Stück anstieg. Der Automotive-Bereich profitierte weiterhin besonders vom anhaltenden Trend zu SUVs und Fahrzeugen mit großen Heckklappen, wodurch sich eine solide Nachfrage nach Komfortlösungen mit Gasfedern und Powerise-Antrieben ergibt. Insgesamt machte das Automotive-Geschäft 63 Prozent des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2018 aus. Die verbleibenden 37 Prozent entfielen auf das Industriegeschäft, dessen Umsätze von 326,3 Millionen Euro im Vorjahr um 7,9 Prozent auf 352,0 Millionen Euro gesteigert wurden. Bereinigt um den USD/EUR-Währungseffekt lag das Umsatzwachstum bei 10,4 Prozent. Dabei verzeichnete Stabilus starke Zuwächse in den Segmenten Agrar- und Baumaschinen, Busse, Nutzfahrzeuge und Medizintechnologie. Bereinigte EBIT-Marge bei 15,5 Prozent, Gewinn wächst um 33,1 Prozent gegenüber Vorjahr Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) stieg im GJ2018 um 8,5 Prozent auf 149,3 Millionen Euro. Dies entspricht einer bereinigten EBIT[1]-Marge von 15,5 Prozent, nach 15,1 Prozent im Vorjahr. Der Gewinn lag im GJ2018 mit 105,4 Millionen Euro um 33,1 Prozent höher als im Vorjahr (79,2 Millionen Euro) und der freie Cashflow (FCF[1]) mit 100,2 Millionen Euro um 28,8 Prozent höher als im Vorjahr (77,8 Millionen Euro). Vorstand und Aufsichtsrat von Stabilus haben beschlossen, der am 13. Februar 2019 in Luxemburg stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen (Dividende für Geschäftsjahr 2017: 0,80 Euro). Prognose für Geschäftsjahr 2019 sieht weiteres profitables Wachstum Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Stabilus ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent auf ca. 1.010 Millionen Euro (unter Annahme eines im Vorjahresvergleich konstanten USD/EUR-Kurses von 1,19) sowie eine bereinigte EBIT[1]-Marge von ca. 15,5 Prozent. Weiterhin bestätigt Stabilus seine STAR 2025 Mittel- und Langfristprognose, nach der ein jährliches Wachstum von durchschnittlich mindestens 6 Prozent erwartet wird. Der vollständige Geschäftsbericht steht in englischer Sprache auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen 2018 zum Download zur Verfügung. Der Imageteil des Geschäftsberichts enthält unter anderem einen Blick auf die Region Asien und ein Interview mit dem seit 2018 amtierenden Asien-Vorstand Markus Schädlich. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen ,bereinigtes EBIT' und ,freier Cashflow (FCF)' in unseren aktuellen Finanzberichten und Ergebnispräsentationen, bspw. im Geschäftsbericht 2018, S. 32-38, auf der Unternehmenswebseite unter Investoren / Finanzberichte & Präsentationen 2018. Über Stabilus Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. 