mit der Lieferung und dem Betrieb eines kontenbasierten Fahrgeldmanagementsystems zu beauftragen. MTS ist der öffentliche Nahverkehrsdienstleister, der die Stadtgebiete des San Diego County sowie die ländlichen Gebiete des East County bedient. Es wird erwartet, dass der Vertrag darüber Anfang 2019 unterzeichnet wird. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss rechnet init mit einem Gesamtauftragswert von über USD 30 Mio. einschließlich der Option für Betrieb und Wartung. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 14.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 758201 14.12.2018 CET/CEST ISIN DE0005759807 AXC0021 2018-12-14/07:05