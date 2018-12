Bis in das Jahr 2013 hinein verhielt sich die Aktie von Microsoft relativ unauffällig und tendierte bis dahin in einer Handelsspanne zwischen 15,00 und grob 33,00 US-Dollar sukzessive aufwärts. Ab Mitte 2013 begann das Wertpapier jedoch merklich zu steigen und beschleunigte seine Aufwärtsbewegung nach Bestätigung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump noch einmal merklich. Dabei ging es bis in dieses Jahr hinein auf ein verlaufshoch von 116,18 US-Dollar aufwärts und bescherte investierten Anlegern ein sattes Kursplus im Depot. Doch seit Oktober hat sich das Chartbild merklich abgeschwächt, Rücksetzer auf 100,00 US-Dollar waren kurzfristig die Folge. Die Verluste sind zu anderen Technologietiteln aber vergleichsweise noch als gering einzustufen, derzeit herrscht eine volatile Seitwärtsbewegung bei Microsoft. Hieraus lässt sich aus charttechnischer sich jedoch ein möglicher Boden ableiten, der als Rounding Bottom identifiziert werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...