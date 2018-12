FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.12.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.12.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS

P6MA XFRA CA72765Q6013 PLATINUM GROUP METALS LTD

VA3 XFRA NL0000302636 VAN LANSCHOT KEMP. EO1