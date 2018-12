Das Wachstum in Chinas Wirtschaft zeigt inmitten der Handelsstreitigkeiten mit den USA weitere Anzeichen einer Verlangsamung. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze sind im November weniger stark gestiegen als von Experten erwartet. Die Industrieproduktion sei im Jahresvergleich um 5,4 Prozent gewachsen, teilte die Regierung am Freitag in Peking mit. Experten hatten damit gerechnet, dass der Produktionsanstieg auf dem Vormonatswert von 5,9 Prozent verharrt.

Schwächer als erwartet fiel auch der Einzelhandelsumsatz aus. Dieser habe im November im Jahresvergleich um 8,1 Prozent zugelegt. Das war der schwächste Wert seit Mai 2003. Im Oktober war der Umsatz noch um 8,6 Prozent gewachsen. Experten hatten mit einem Anstieg von 8,8 Prozent gerechnet.

Etwas besser fiel hingegen der Anstieg der Investitionen aus. Sie stiegen in den ersten elf Monaten des Jahres um 5,9 Prozent. Bis Ende Oktober waren es nur 5,7 Prozent. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten zwar mit einer Belebung gerechnet, hatten dabei aber nur ein Plus von 5,8 Prozent auf dem Zettel.

Chinas Wirtschaft ist - wie bereits bekannt - im dritten Quartal überraschend nur noch um 6,5 Prozent gewachsen. So schwach war das Wirtschaftswachstum zuletzt Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Als Gründe wurden die Strafzölle der USA, die mangelnde Zuversicht, aber auch der Kampf der Regierung in Peking gegen Finanzrisiken und die ausufernde Verschuldung genannt./stk/jkr/stw

