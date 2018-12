Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry hat einen neuen Vertrag für den Flughafen in Kuwait an Land gezogen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, hat es mit Incheon International Airport Corporation (IIAC) einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet, um das Duty Free Store im neu errichteten Terminal 4 des kuwaitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...