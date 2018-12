Medienmitteilung

Arbonia verkauft Liegenschaft in Arbon an Ri-Ma Immobilien

Arbon, 14. Dezember 2018 - Die Arbonia AG verkauft in Person der AFG Immobilien AG ihre rund 57'000 m2 grosse Industrieliegenschaft im Gebiet Brunnenwiese in Arbon an die Ri-Ma Immobilien GmbH aus Widnau (CH).

Bei der Liegenschaft handelt es sich um die grösstenteils unbebaute Grenzfläche zum Corporate Center an der Amriswilerstrasse in Arbon. Die Einzonung erfolgte im Jahr 2006, für den Bau des heutigen Hauptsitzes der Arbonia. Der Verkauf erfolgt zum 13. Dezember 2018. Die Ri-Ma Immobilien AG prüft eine Umzonung der Liegenschaft in eine Wohn- und Gewerbezone.

Auch mit diesem Verkauf setzt die Arbonia konsequent die angekündigte Strategie fort, nicht mehr betriebsnotwendige Immobilien und Liegenschaften zu veräussern.

Der Verkaufserlös wird zur Finanzierung des allgemeinen Geschäftsbetriebs der Arbonia eingesetzt.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Leiterin Corporate Communications

T +41 79 451 01 38

fabienne.zuercher@arbonia.com

Diese Mitteilung und weitere Informationen zur Arbonia finden Sie auf unserer Website www.arbonia.com (http://www.arbonia.com/).

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei, Italien, Belgien und den Niederlanden. Insgesamt sind in der Arbonia Gruppe rund 8'200 Mitarbeitende beschäftigt.

Die Divisionen der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Sanitär, Fenster sowie Aussen- und Innentüren.