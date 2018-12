Property News

14. Dezember 2018

PSP Swiss Property vermietet die Gastronomiefläche am Beatenplatz an Candrian Catering AG

Mit Candrian Catering AG konnte für die Gastronomiefläche an bester Lage in der Zürcher Innenstadt ein ausgewiesener Profi gewonnen werden.

Candrian Catering AG wird ab 2021 am Beatenplatz in Zürich ein innovatives Gastronomiekonzept mit zirka 200 Innen- und 300 Aussensitzplätzen betreiben. Das Konzept unter dem Namen "DU PONT Brasserie & Bar" wird sich durch Einzigartigkeit, einladender und warmer Atmosphäre sowie mit einem stimmigen Food & Beverage Angebot auszeichnen. Der grosszügige Garten, als Oase in unmittelbarer Nähe der hektischen Bahnhofstrasse, wie auch die imposante Bar werden weitere Markenzeichen sein.

Durch diese Vermietung ist die sich noch in Renovation befindliche Liegenschaft am Beatenplatz (Waisenhausstrasse 2/4, Bahnhofquai 7) vollvermietet. Nebst Candrian Catering AG, wird bekanntlich Ruby Hotels & Resorts an diesem Standort Mitte 2021 ein Hotel mit 210 Zimmern eröffnen. Die Liegenschaft am Beatenplatz ist die 2. Bauetappe (von insgesamt drei Etappen) des Grossprojekts "Bahnhofquai/-platz" gegenüber dem Zürcher Hauptbahnhof. Der gesamte Gebäudekomplex an dieser erstklassigen Lage wird durch die laufenden Renovationen und dank den namhaften Mietern stark an Attraktivität gewinnen.

Weitere Informationen

PSP Swiss Property

Reto Grunder, Asset Manager

Tel. +41 (0)44 625 50 72 · Mobile +41 (0)78 852 71 71 · reto.grunder@psp.info

Vasco Cecchini, CCO

Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 · vasco.cecchini@psp.info

Candrian Catering AG

Tina Candrian

Mobile +41 (0)79 916 16 17 · tina@candrianpublicrelations.ch

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.4 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.5 Mrd. aus. Die 92 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154). www.psp.info (http://www.psp.info)

Über Candrian Catering AG

Die zu 100% in der Familie Candrian gehaltene Unternehmung ist seit über 100 Jahren schweizweit im Bereich Gastronomie und Hotels tätig. Sie wird in 4ter Generation von Reto Candrian als CEO geführt. www.candrian.com (http://www.candrian.com)

